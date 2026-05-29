Verstuur je naam in morse tijdens landelijke Bunkerdag





Op zaterdag 30 mei 2026 staat Goeree-Overflakkee opnieuw in het teken van de landelijke Bunkerdag. Tijdens deze dag opent Stichting WO2GO meerdere bunkers en historische locaties in en rond Ouddorp, waaronder de radiobunker die na 81 jaar voor het eerst open is voor publiek.

Beluister hier de audio.

Bezoekers kunnen verder terecht bij de bunkerroute De Punt, het hospitaalcomplex aan de Hofdijkseweg en bunkercomplex Preekhil. Die laatste fungeert tegenwoordig als een vleermuisbunker, maar is ook eenmalig te bezoeken.

Stichting WO2GO is beheerder van het bunkercomplex De Punt en heeft het programma voor Goeree-Overflakkee samengesteld. “We sluiten daarmee aan bij de landelijke organisatie van Bunkerdag. Zij faciliteren de PR, vergunningen en de organisatie”, vertelt Jack Westhoeve van WO2GO. Volgens hem is juist het openstellen van normaal gesloten locaties het bijzondere aan Bunkerdag. “Dat is ook een beetje de kracht van Bunkerdag. Dat er dus tijdens Bunkerdag locaties opengaan die normaal gesproken gesloten zijn.”

Funkbunker

Bijzonder dit jaar is de bunker van Kees Klein aan de Hermansweg. De bunker maakt deel uit van een voormalig Duits hoofdkwartier uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit deze locatie werd destijds de communicatie onderhouden met verdedigingswerken in de duinen. “Dat is dan een radiobunker geweest. Zogezegd een Funkbunker,” vertelt Klein.

De bunker onderscheidt zich doordat deze grotendeels uit metselwerk bestaat, terwijl veel andere bunkers uit zwaargewapend beton werden gebouwd. Volgens Westhoeve zijn dergelijke exemplaren zeldzaam.

Klein kwam ruim dertig jaar geleden in bezit van het terrein. De bunker verkeerde destijds in slechte staat. “Daar stond twintig centimeter water in. En daarvoor hadden ze er geiten in gehouden.” Inmiddels is het bouwwerk grotendeels hersteld en wordt het door de eigenaar gebruikt als schuur. Speciaal voor de Bunkerdag is er een kleine expositie te zien van Duits materiaal uit de Tweede Wereldoorlog en Duitse radioapparatuur. “Verder zijn er zendamateurs aanwezig die verbindingen maken met andere deelnemende bunkers. Kinderen mogen hun naam in morse versturen”, blikt Jack vooruit.

Modeltanks en acteurs

Tijdens Bunkerdag krijgen bezoekers een kijkje in de geschiedenis van de bunker en de rol van de Duitse verdedigingslinie op de kop van het eiland. In de verschillende ruimtes worden tentoonstellingen ingericht met onder meer vondsten uit de oorlog. Ook zijn er militaire voertuigen, modeltanks en acteurs in historische uniformen aanwezig.

Jack benadrukt dat WO2GO vooral de geschiedenis tastbaar wil houden voor nieuwe generaties. “De stichting WO2GO behartigt alle belangen. Die wil de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog hier op het eiland zo lang mogelijk tastbaar houden en doorvertellen.”

Op Goeree-Overflakkee stonden tijdens de oorlog meer dan driehonderd bunkers. Veel daarvan verdwenen na de oorlog door sloopwerkzaamheden en duinversterking. Dat er nog locaties behouden zijn gebleven, is volgens de stichting bijzonder. Vooral bunkercomplex De Punt geldt als uniek, doordat het relatief compleet bewaard is gebleven.

Augmented reality

Naast de fysieke locaties zet WO2GO ook moderne middelen in om bezoekers, en met name jongeren, te bereiken. Zo wordt gewerkt met nieuwe informatiepanelen en een digitale rondleiding via augmented reality. “We proberen op die manier met dat soort nieuwe technieken ook steeds meer jeugd te bereiken,” aldus Jack. Volgens Kees Klein draait de dag uiteindelijk vooral om het doorgeven van verhalen. “Ik probeer mijn verhaal door te geven aan de volgende generaties. Dat is het doel.”

De activiteiten duren zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en bezoekers hebben hiervoor een toegangsbewijs nodig. Deze zijn alleen op de dag zelf verkrijgbaar bij de deelnemende locaties. Volwassenen betalen € 7,50, kinderen van 4 tot en met 12 jaar € 4,00 en kinderen tot drie jaar en veteranen hebben gratis toegang. Het hele programma van Ouddorp en de andere deelnemende bunkers is te vinden op de landelijke website of in het online programmaboekje.

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel