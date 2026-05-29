Opknapbeurt strandje Herkingen sneller klaar dan verwacht





Het strandje van Herkingen is sinds vrijdag 29 mei 2026 opnieuw toegankelijk voor badgasten. De afgelopen dagen is op de locatie ongeveer 500 m³ schoon zeezand aangebracht om het strand aantrekkelijker te maken voor recreanten.

Hoewel de werkzaamheden naar verwachting tot en met woensdag 3 juni zouden duren, kunnen bezoekers inmiddels alweer gebruikmaken van het strand.

Met het aanbrengen van het zand is de eerste fase van een bredere opknapbeurt van het recreatiegebied afgerond. Volgens de betrokken partijen volgt later nog een grotere kwaliteitsimpuls, waarbij het strandje verder wordt verbeterd.

Eerder liep de uitvoering vertraging op doordat voor werkzaamheden in het Natura 2000-gebied een vergunning nodig was. De procedure daarvoor nam meer tijd in beslag dan vooraf was voorzien.

Door Internetredactie Omroep Archipel