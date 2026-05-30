Na ruim veertig jaar stopt Karin met dierenwinkel: “Het besef moet nog komen”





Dierenspeciaalzaak Jasmijn in Ooltgensplaat sluit na 42 jaar de deuren. Eigenaresse Karin Groenendijk startte het winkeltje en de trimsalon in 1983. De winkel stopt op 30 mei 2026, maar de trimsalon gaat voorlopig nog wel verder.

“Ik denk dat het besef pas volgende week komt, dat ik de deur niet meer open hoef te draaien”, vertelt Karin over haar zaak. De winkel is vernoemd naar haar dochter Jasmijn en heeft ook lange tijd bloemen en planten verkocht.

Meer verkoop via internet

Het is nu tijd voor andere dingen. Haar man is met pensioen en ze hebben twee kleinkinderen met wie ze meer tijd mee willen doorbrengen. Ook de tijdsgeest speelt mee. "Er zijn meer internetaankopen, dus het loopt allemaal wat terug." Ze heeft naar eigen zeggen "best veel trouwe klanten", maar hun huisdieren gaan dood en er komen geen nieuwe meer. "Oudere klanten vallen dan af en er komt weinig jong spul bij", verklaart Karin.

Ze heeft de winkel altijd met plezier gerund en genoot vooral van het contact met de klanten. "Ik ga het absoluut missen", vertelt ze. Ook kijkt ze met veel plezier terug op de geraniummarkten door de jaren heen. "Dat was ook altijd heel leuk om te doen." Een andere bijzondere gebeurtenis die ze heeft meegemaakt, is het nestje jonge poesjes dat ze van iemand kreeg. De moederpoes was doodgereden en Karin heeft ze met de fles grootgebracht.

Met de sluiting voor de deur is nog niet alles uit de winkel verkocht. Wat er met de rest van de voorraad gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "Ik heb contact met een stichting voor hondjes in Roemenië, dus misschien dat er nog wat die kant op gaat."

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel