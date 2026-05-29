Gemeente ziet geen grootschalig probleem bij schimmel in huurwoningen Oost-West Wonen





De gemeente Goeree-Overflakkee heeft geen aanwijzingen dat er sprake is van een grootschalige of zorgwekkende situatie rond schimmel en vocht in huurwoningen van woningcorporatie Oost West Wonen. Dat blijkt uit de antwoorden op 26 mei 2026 van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de CDA-fractie. Aanleiding voor de vragen waren berichten in de media en zorgen van huurders over schimmelvorming in woningen op het eiland. Volgens de gemeente en de woningcorporatie wordt gewerkt aan inspectie, herstel en voorlichting om problemen aan te pakken en nieuwe klachten te voorkomen.

De gemeente zegt bekend te zijn met de onrust die begin dit jaar ontstond na berichtgeving over vocht- en schimmelproblemen. Naar aanleiding daarvan voerden de gemeente en Oost West Wonen gesprekken over de situatie. Volgens het college neemt de woningcorporatie de signalen serieus en roept zij huurders sinds eind januari op om klachten direct te melden.

Bij de gemeente zelf zijn geen formele meldingen binnengekomen over schimmelproblemen. Wel nam de woonoverlastcoördinator contact op met Oost West Wonen na de publiciteit in de media. Dat leidde tot overleg over de aard van de klachten en de aanpak ervan.

Volgens Oost West Wonen zijn na de oproep ongeveer 45 meldingen gedaan van vocht- en schimmelproblemen. Daarnaast wees een enquête van Eilanden-Nieuws erop dat het onderwerp leeft onder inwoners. De gemeente benadrukt wel dat deze enquête geen officieel onderzoek is.

Aanpak

De woningcorporatie noemt het probleem complex en wijst erop dat meerdere factoren een rol spelen, zoals het type woning, ventilatie, stookgedrag en seizoensinvloeden. Daarom bestaat de aanpak uit inspectie, herstelwerkzaamheden, voorlichting aan huurders en nazorg.

De GGD is in ieder geval in één situatie betrokken geweest. Volgens de gemeente heeft de GGD daar advies uitgebracht. Er zijn geen aparte afspraken tussen de gemeente en Oost West Wonen over schimmelproblemen of volksgezondheid, maar beide partijen hebben wel regelmatig overleg wanneer daar aanleiding voor is.

Signalerende rol

Het college ziet voor zichzelf vooral een signalerende en verbindende rol. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en herstel ligt volgens de gemeente bij de woningcorporatie als eigenaar van de woningen. Inwoners die zich melden met klachten worden verwezen naar Oost West Wonen en, indien nodig, naar de GGD.

De gemeente wil vanaf het najaar extra aandacht besteden aan voorlichting over ventileren en het voorkomen van vochtproblemen. Ook Oost West Wonen wil daar opnieuw aandacht aan geven.

Volgens het college zijn er op dit moment geen signalen dat huurders door het melden van schimmelproblemen in een kwetsbare positie terechtkomen. Oost West Wonen heeft volgens de gemeente aangegeven meldingen zorgvuldig te behandelen en samen met huurders naar oplossingen te zoeken om woningen bewoonbaar te houden.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel