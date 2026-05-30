Na Grevelingendam nu ook meldingen bij Mosselbanken: zo voorkom je klachten





Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de Mosselbanken.

Wie op deze locaties gaat zwemmen, krijgt de waarschuwing van Staatsbosbeheer om niet door velden met wier heen te zwemmen of te lopen om een aanraking van de kruiskwal te voorkomen. Dit kan leiden tot jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie wordt gestoken door de tentakels kan het beste meteen goed spoelen met koud, zout water om zoveel mogelijk neteldeeltjes weg te halen. Zoet water wordt afgeraden, omdat dit de netelcellen juist kan activeren. Raak de plek waar je bent gestoken niet aan, want neteldeeltjes op je huid kunnen nog steeds gif afgeven.

De GGD adviseert bij blijvende klachten om een compres van handwarm water (ongeveer 45 graden) twintig minuten op de plek te leggen. Dit kan de klachten verlichten. Ook jeukstillende crèmes, zoals Prikweg of Azaron, kunnen helpen.

Bij mensen met een allergie kunnen de reacties ernstiger zijn. Bij hevige jeuk, zwelling of als de klachten aanhouden, moet contact worden opgenomen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen.

Waarschuwing uit voorzorg

De Japanse kruiskwal komt al langer voor in het Grevelingenmeer, maar zorgde tot 2025 nauwelijks voor overlast. "In juni 2025 werden echter grote aantallen kruiskwallen waargenomen en meldden meerdere recreanten klachten na contact met de kwallen", schrijft Staatsbosbeheer op de eigen website. Tot nu toe zijn er in 2026 beduidend minder kruiskwallen gezien, maar uit voorzorg wordt er wel al voor gewaarschuwd. Op de website Zwemwater.nl wordt actuele informatie bijgehouden over al het officiële zwemwater in Nederland, waaronder deze waarschuwingen voor kwallen.

Door Internetredactie Omroep Archipel