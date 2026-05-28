Onbekende werpsport brengt Gertjan uit Middelharnis naar WK

Gymleraar Gertjan Lodder uit Middelharnis speelde ooit op hoog niveau amateurvoetbal, maar dat is verleden tijd. Hij heeft zich nu volledig gestort op een voor velen nog onbekende werpsport: YOU.FO. En hij blijkt dat erg goed te kunnen, want in juli 2026 reist Lodder af naar China om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het WK.

Door Rijnmond

YOU.FO is een mix van gooien en vangen met een futuristisch tintje. De naam staat voor ‘YOU THROW’ en ‘UFO’. Spelers gebruiken speciale sticks om een aerodynamische ring naar elkaar over te gooien. “Het doel van het sportspel is punten scoren in de endzone. Lukt het om de ring te vangen met een lichaamsdeel in het vak, dan scoor je een punt en is het feest", legt Lodder uit aan Rijnmond. Als de ring op de grond valt, mogen beide teams proberen die zo snel mogelijk te ‘claimen’ met hun stick.

Nederlandse sport

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is YOU.FO een Nederlandse sport. “In 2012 liep Bas Ruyssenaars met een hond, een stok en een soort frisbee buiten en daar is het idee geboren", vertelt Lodder. “Dus het is echt een Nederlandse sport die veertien jaar geleden is bedacht.”

Zelf is Lodder van origine voetballer en gymdocent, maar toen YOU.FO vier jaar geleden op zijn pad kwam, was hij al snel verkocht. "Elk jaar volgen we als gymdocent scholingen om bij te blijven. Toen ben ik in aanraking gekomen met YOU.FO. Giel Bos verzorgde de clinic en dat is bij mij blijven hangen."

Lodder kan precies uitleggen wat hij er zo leuk aan vindt. "Dat het positiespel, inzicht en een beetje techniek heeft. En het geeft gewoon een kick als het lukt, als je die ring ziet vliegen, als mensen hem vangen, als je een punt maakt. Het verbindt en het is gewoon heel leuk.” Voor iedereen die het spel ook leuk lijkt, heeft Lodder een simpele tip: “Haal die stick in huis en ga lekker oefenen", klinkt het. Op de website You.fo zijn instructies te vinden. “Je kunt eigenlijk gelijk beginnen. Zoek een plekje op en ga lekker ervaren wat voor een leuk spel het is", aldus de gymdocent.

Op reis naar China

De sport brengt Lodder niet alleen plezier, maar óók een reis naar China. Hij mag deze zomer namelijk voor Nederland naar het WK. Een avontuur dat allemaal begon toen hij Giel Bos afgelopen november tegenkwam. “Hij vroeg hoe ik het zou vinden om naar het WK te gaan. Ik begon eerst te lachen, want ik dacht; die maakt een grap.” Maar toen Lodder een week later de telefoon oppakte om Bos te bellen, bleek hij bloedserieus te zijn. “Ik overlegde het thuis met mijn vrouw en werkgever en die zeiden allebei: dit moet je doen. Dus ik hoop 7 juli af te reizen en dan Nederland te vertegenwoordigen."

Aan het WK doen zestig teams uit meer dan twintig landen mee. "Dat wordt natuurlijk één grote happening. Ik ga vooral heel erg genieten en voor Nederland heel hard mijn best doen.”

