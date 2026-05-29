Waarschuwing voor Japanse kruiskwal bij Grevelingendam





Bij het badstrand aan de Grevelingendam geldt sinds 26 mei 2026 een waarschuwing vanwege de aanwezigheid van Japanse kruiskwallen. De provincie Zeeland meldt dat de kleine kwalsoort sinds 2025 in grotere aantallen wordt aangetroffen in het Grevelingenmeer. Tot nu toe gaat het alleen om het gebied rond het badstrand bij de Grevelingendam.

De Japanse kruiskwal is een exoot die van oorsprong voorkomt in de wateren bij Japan en China. De kwal leeft vooral in brak tot zout water en houdt zich meestal op tussen wier in ondiepe delen van het water. Volgens de provincie is de soort klein, meestal niet groter dan een munt van twee euro. De kwal is herkenbaar aan een kruisvormig patroon op de bovenkant.

Huidklachten

Mensen kunnen tijdens het zwemmen in aanraking komen met de tentakels van de kwal. Daarin zitten netelcellen die huidklachten kunnen veroorzaken. De meeste mensen houden daar lichte klachten aan over, maar sommige mensen kunnen sterker reageren. Bij veel aanrakingen kan volgens de provincie Zeeland ook een allergische reactie ontstaan.

De provincie Zeeland benadrukt dat zwemmen in het Grevelingenmeer mogelijk blijft. Wel wordt zwemmers gevraagd alert te zijn op de aanwezigheid van de kruiskwallen, vooral in ondiepe zones met veel wier. De kwal beweegt zich niet snel voort en blijft vaak op dezelfde plek hangen.

Op dit moment wordt er nog niet structureel gemonitord op de aanwezigheid van de kruiskwal. Wel voert de provincie inspecties uit op locaties waar meldingen zijn binnengekomen of waar eerder kruiskwallen zijn gezien. Als de dieren ook op andere zwemlocaties worden aangetroffen, kunnen daar eveneens waarschuwingen volgen.

Het is nog niet duidelijk of de Japanse kruiskwal zich verder zal verspreiden binnen het Grevelingenmeer. In Zeeland zijn inmiddels ook meldingen gedaan van de soort in andere wateren.

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel