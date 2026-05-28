Politiek op donderdag: Social Impact Award voor Joost Kievit

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 22 van 2026.

Water Natuurlijk-voorzitter Joost Kievit heeft op donderdag 21 mei 2026 de Social Impact Award gekregen tijdens het Ondernemersgala Hoeksche Waard. Hij heeft zich eerst ingezet voor de leefomgeving in de Hoeksche Waard en de laatste jaren via Water Natuurlijk ook voor de andere Zuid-Hollandse eilanden, waaronder Goeree-Overflakkee. De jury zegt: "Als geen ander is Joost Kievit van betekenis geweest voor de ontwikkeling van en de belangstelling voor de natuur in de Hoeksche Waard. Hij heeft aan de wieg gestaan en is 21 jaar voorzitter geweest van Hoekschewaards Landschap, een vereniging met meer dan 1.000 leden die van grote betekenis is voor de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving. Op dit moment is hij voorzitter van HW Zoemt en voorzitter van Water Natuurlijk ZHE, dat een belangrijke rol speelt in het natuurbeleid van de waterschappen.”

Winnaar Joost Kievit vindt het een bijzondere eer om de prijs te mogen ontvangen. "Het geeft extra aandacht voor onze leefomgeving. Dat is onverminderd nodig. Er gebeurt veel, maar het is niet genoeg. Zo zien we het insectenleven in een razend tempo afbrokkelen", reageert hij.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel