Alle acht windturbines van Windpark Oostflakkee in bedrijf gesteld

De bouw van Windpark Oostflakkee is afgerond. Ontstaan vanuit het initiatief van vijf lokale boeren zijn vanuit Oude-Tonge richting Ooltgensplaat, langs de zeedijk, acht windturbines verrezen. De windturbines zullen jaarlijks voor meer dan 35.000 huishoudens duurzame energie gaan leveren. Eind april/begin mei 2021 is het windpark officieel in bedrijf gesteld.

Windpark Oostflakkee is het initiatief van vijf lokale boeren en de Nederlandse projectontwikkelaar Renewable Energy Factory. Tonnie van Peperstraten is één van de lokale boeren en initiatiefnemers. “In een periode van 11 jaar hebben wij Windpark Oostflakkee ontwikkeld. Zonder de medewerking van lokale mensen hadden wij deze ontwikkeling niet voor elkaar gekregen.” Jack van Vugt, lokale boer en initiatiefnemer, “vindt het mooi dat we op deze manier mee kunnen helpen aan de energietransitie”. Ronald Kloet, medeoprichter van Renewable Energy Factory, geeft aan: “De locatie van Windpark Oostflakkee is een geschikte locatie voor windturbines, want er is ruimte en er is een goed windklimaat. Zoals bij elk windpark is er eerst een uitgebreide natuurtoets uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Tijdens de bouw en exploitatie is hier ook rekening mee gehouden.”

De bouw van Windpark Oostflakkee startte in april 2020. Het windpark van 32 MW bestaat uit acht windturbines en een 33kV/50kV transformatorstation. Het zal voldoende duurzame energie leveren voor meer dan 35.000 huishoudens en hiermee bijdragen aan de duurzame ambities van Goeree-Overflakkee. Bovendien zal Windpark Oostflakkee resulteren in een besparing van 1,2 miljoen ton CO2 gedurende de levensduur van het windpark.

Windpark Oostflakkee is eigendom van en wordt beheerd door Kallista Energy, een Franse onafhankelijke energieproducent. Tevens heeft Kallista Energy een belang in Windpark Krammer, gelegen op enkele kilometers afstand van Windpark Oostflakkee. Kallista Energy is eigendom van APG (de grootste pensioenleverancier van Nederland) die een langetermijnvisie heeft voor duurzame energie in Nederland.

Green Trust ondersteunde Kallista Energy bij de uitvoering van dit project. Green Trust biedt deskundig advies in alle fasen van een energieproject; van initiële haalbaarheidsstudie tot en met bouw en operationeel beheer.

De acht windturbines (E126-EP3) zijn geleverd door Enercon. Tevens was Enercon verantwoordelijk voor de bouw (en ook het onderhoud) van het windpark.