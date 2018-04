Ambulance raakt betrokken bij ongeval

Zaterdagmiddag 21 april 2018 is een ambulance betrokken geraakt bij een ongeval. De ambulance was met een spoedoverplaatsing onderweg vanuit Dirksland naar Rotterdam. Op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge kwamen een personenauto en de ambulance met de zijkant tegen elkaar. Het ambulancepersoneel was genoodzaakt de spoedoverplaatsing op te schorten. Een andere ambulance kwam ter plaatse om de spoedoverplaatsing te vervolgen. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen. Tweeten Previous Next

