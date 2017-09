Appen met diabetesverpleegkundige en artsen

Voor haar diabetespatiënten is BeterDichtbij een ideaal communicatiemiddel, vertelt Grace van Campenhout - van der Schoot, diabetesverpleegkundige bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. "Mijn patiënten meten hun bloedsuikerwaardes regelmatig. Nu kunnen ze bij afwijkende waardes meteen veilig appen."

Grace is één van de verpleegkundigen die haar patiënten sinds de start van BeterDichtbij in het ziekenhuis uitnodigt om vragen tussendoor via de app te stellen. Prettig voor haar patiënten en een tijdbesparing voor haar. "Wij zien in één oogopslag de waardes, dat scheelt veel tijd ten opzichte van telefonisch doorgeven."

Makkelijk kleine vragen tussendoor stellen

Patiënten zitten vaak met kleine, medische vragen tussendoor, zeker bij een chronische ziekte als diabetes type 1 of 2. Tot voor kort stelden ze die vooral telefonisch of via de mail. Toen Grace hoorde dat haar ziekenhuis op Goeree-Overflakkee de nieuwe dienst BeterDichtbij ging inzetten, was ze direct enthousiast. "Met de app is het één druk op de knop, dat gaat een stuk sneller. En iedereen kan appen. Bovendien is BeterDichtbij volledig beveiligd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld WhatsApp, dat is voor ons erg belangrijk."

BeterDichtbij scheelt haar en haar collega's in het ziekenhuis ook tijd. "Je ziet in één oogopslag alle waardes. Telefonisch is het doorgeven van waardes heel tijdrovend voor ons en de patiënt, digitaal doorgeven heeft daarom grote voordelen," vertelt Grace verder. Daarbij biedt BeterDichtbij Grace en haar collega's ook meer gemak in contact met meerdere patiënten, want alle gesprekken met patiënten via de app komen op één plek samen.

Beter contact maken met patiënten

Grace behandelt in haar dagelijkse praktijk patiënten met zowel diabetes type 1 als type 2. "Het kan best lastig zijn om contact te krijgen met patiënten, omdat ze bijvoorbeeld simpelweg hun e-mail niet altijd lezen of een bericht over het hoofd zien. Bij BeterDichtbij komen je berichten specifiek in de app, en niet in een volle mailbox." Dat biedt ook voordelen bij patiënten die niet altijd naar hun afspraken komen. "Als iemand minder therapietrouw is, helpt dit enorm. Ook patiënten die de BeterDichtbij app inmiddels gebruiken, koppelen dit aan mij terug."

En de patiënt? Die is via BeterDichtbij snel weer gerustgesteld. Eén van de patiënten van Grace is Helena. Ook zij is uitgenodigd om gebruik te maken van BeterDichtbij. Eerder vertelde Helena al wat dat voor haar betekent: "Omdat het verloop van mijn diabetes type 1 erg wisselend kan zijn, is het fijn om een deskundig iemand bij de hand te hebben. Zo weet ik of ik de insulinehoeveelheden moet aanpassen of misschien even langs moet komen voor een afspraak." En dat stelt gerust, aldus Helena. "Je stuurt laagdrempelig een appje. Zo ben je snel geholpen door de specialist."

Appen met arts

Patiënten van de afdelingen gynaecologie en interne geneeskunde, ook diabetes- en oncologiepatiënten, van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kunnen sinds deze zomer worden uitgenodigd direct met hun eigen arts te appen. Later sluiten meer artsen en afdelingen aan en kunnen nog meer patiënten gebruik maken van de gratis app BeterDichtbij. De BeterDichbij app is in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis geïnitieerd door Paulina.nu.

