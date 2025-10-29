Arie en Xandra brengen laatste wensen tot leven met Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens Nederland vervult de laatste wensen van terminale patiënten die afhankelijk zijn van ambulancevervoer. In het radioprogramma Op de Hoagte vertelden Xandra Lustenhouwer en Arie Roos over hun bijzondere werk. “Alles wat je kan bedenken, dat doen we,” zegt Lustenhouwer. “Mensen willen graag naar het strand, maar ook naar een musical of een popconcert. Toch is het strand echt nummertje één. Mensen vinden de zee mooi.”

Beluister hier de audio.

Soms zijn het juist de kleine dingen die het meest raken. “Als iemand zes maanden in een ziekenhuis heeft gelegen en die wil nog één keer de parkiet zien thuis, ook die wensen worden vervuld,” vertelt Arie Roos met ontroering. “Als ze maar even uit die omgeving zijn. Dat zijn de kleine dingen. Maar als die flonkering dan weer komt, alles is mooi.”

Arie ziet tijdens de ritten vaak hoe bijzonder het effect van zo’n wens kan zijn. “Mensen hebben zoveel adrenaline, dat ze eten, ze drinken, ze genieten. Heel die familie is verbaasd hoe ze die dag doorkomen. Daarna vallen ze in de ambulance vaak gelijk in slaap. Maar dat maakt niet uit, ze hebben genoten.”

Verwerking en verbondenheid

De vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens rijden met z’n tweeën: een chauffeur en een verpleegkundige. “Als we terugrijden, bespreken we de wens,” vertelt Arie. “Dat is een manier om het te verwerken. Wat ging goed, wat minder goed? Hebben we nog fouten gemaakt? We zijn ook mensen.”

Zelf schrijft hij alle ervaringen op in een schrift. “Daar zet ik in met wie ik geweest ben en wat de bijzonderheid is. In het begin was dat nog maar een klein stukje, later schreef ik ook mijn gevoelens erbij. Dat is voor mij een soort verwerking.”

330 vrijwilligers, één doel

De stichting draait volledig op vrijwilligers. “We hebben 330 medewerkers,” legt Xandra uit. “Er is een bestuur van vijf mensen, allemaal vrijwilligers, en een klein team dat de planning en organisatie doet. Wensplanners, dat zijn verpleegkundigen, regelen alles: van intake tot vervoer. Als het nodig is, kunnen we binnen een dag op pad. Soms krijg je ’s ochtends een spoedwens, en dan ga je meteen rijden.”

Arie vertelt over een bijzondere ervaring: “Er was een meneer die in het ziekenhuis lag. Zijn vriendin was overleden, en hij wilde graag afscheid nemen. Dat kon anders niet. Dus wij zijn gegaan, vijf minuten rijden, en hij kon nog even bij haar zijn. Daarna brachten we hem terug. Dat vergeet je nooit meer.”

Samenwerking en dankbaarheid

De stichting werkt samen met talloze organisaties en bedrijven. “We hebben zoveel medewerking,” zegt Xandra trots. “Als we naar Scheveningen gaan, mogen we vaak gratis eten. Mensen gunnen het de patiënten zo. En als je met een brancard door Blijdorp loopt, komen mensen naar je toe: ‘Wat doen jullie toch fantastisch werk.’ Dat zijn buitenstaanders, maar ze zien hoe bijzonder dit is.”

“Iedere wens is mooi”

Of het nu gaat om een bezoek aan het strand, een dag in de dierentuin of een laatste rit naar huis, bij Stichting Ambulance Wens draait alles om menselijkheid. “Iedere wens is mooi,” zeggen Arie en Xandra. “Het maakt niet uit hoe groot of klein. Het gaat erom dat iemand nog één keer kan genieten, samen met de mensen van wie hij houdt.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel