Werkcentrum Rijnmond blijft gevestigd in bibliotheek Middelharnis

Het Werkcentrum Rijnmond behoudt ook na een proefperiode zijn vaste plek in de bibliotheek van het Diekhuus in Middelharnis. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie voort te zetten, omdat op woensdagochtenden regelmatig inwoners langskwamen met vragen over werk en scholing. Het centrum werkt met een vrije inloop, waardoor bezoekers zonder afspraak terechtkunnen.

In het Werkcentrum krijgen werkzoekenden, werknemers en werkgevers informatie over het vinden en behouden van werk, loopbaanmogelijkheden en opties voor om- en bijscholing. Tijdens de proefperiode werd de locatie bezocht door verschillende groepen inwoners, zowel met als zonder uitkering.

De bibliotheek, aan het Beneden Zandpad 7, biedt op woensdagochtend ook andere vormen van ondersteuning, zoals spreekuren van de Formulierenhulp van Stichting ZIJN en Schuldhulpmaatje.

Voor vragen is het Werkcentrum bereikbaar via werkcentrum@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.

