Hulpdiensten rukken uit voor bestelbusje in sloot

Zaterdagavond 13 december 2025 zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een voertuig te water aan de Vissersweg, tussen Stellendam en Goedereede.

Ter hoogte van de kruising met de Middelweg raakte de bestuurder van een bestelbusje in de berm. Na een stuurcorrectie kwam het voertuig weer op de weg, maar belandde vervolgens aan de andere kant opnieuw in de berm. Daar reed het busje de naastgelegen sloot in.

Hulpverleners hebben de twee inzittenden uit het voertuig gehaald. Zij zijn ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet te worden vervoerd naar het ziekenhuis.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel