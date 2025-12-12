Toneelgroep Streekmuseum sleept cheque van 10.000 euro binnen

De Toneelgroep van het Streekmuseum in Sommelsdijk is op vrijdag 12 december 2025 uitgeroepen tot winnaar van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2025. Tijdens een feestelijke ceremonie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag ontvingen zij een cheque van € 10.000. De prijs is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het onmisbare werk van vrijwilligers in de erfgoedsector te benadrukken.

Volgens de jury onderscheidde de Toneelgroep zich "door de inspirerende wijze waarop zij verschillende disciplines samenbrengt, zowel binnen de museummuren als tussen de mensen op straat. Door streektaal te gebruiken en uiteenlopende thema's uit de rijke geschiedenis met humor te belichten, maken zij erfgoed betekenisvol voor nieuwe generaties."

Het Flakkeese gezelschap liet 124 inzendingen achter zich. Uit alle inzendingen selecteerde een jury twaalf finalisten: één per provincie. In november kon het publiek stemmen op de finalisten. Dit oordeel woog voor 50% mee, het juryoordeel bepaalde de overige 50%.

Wim van Ham, één van de vrijwilligers van de groep, is verrast door de prijs. "Deze prijs winnen is een hele grote verrassing en waardering voor wat we doen. In een tijd waarin vreselijke dingen gebeuren, is het prachtig om te zien dat zoveel Nederlanders zich inzetten voor iets moois: ons erfgoed. Dat is wat ons als vrijwilligers allemaal bindt", vertelt hij de organisatie.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel