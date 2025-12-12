Rijk draagt 6 miljoen bij aan project Stad Aardgasvrij

Het Rijk doet een bijdrage van 6 miljoen aan het waterstofproject Stad Aardgasvrij in Stad aan ’t Haringvliet. Hiermee is ongeveer de helft van de nodige subsidie binnen. Met deze stap wordt bovendien gehoopt dat er aanvullende investeringen van andere partijen komen. De ministeries van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Klimaat en Groene Groei steunen het project vanwege de kennis die hierbij wordt opgedaan.

In het vervolgtraject gaan gemeente Goeree-Overflakkee en kwartiermaker Bert den Ouden gesprekken voeren met partijen die willen investeren in bijvoorbeeld een ondergrondse buizenopslag en een elektrolyser. Hierin wordt elektriciteit uit energiebronnen, zoals zon en wind, gesplitst in zuurstof en waterstof. Op deze manier kan waterstof lokaal worden geproduceerd op momenten dat stroomprijzen gunstig zijn en onder de grond worden opgeslagen.

Stap dichterbij Stad Aardgasvrij

Kwartiermaker Bert den Ouden hoopt door de bijdrage van het Rijk een aantrekkelijker project te worden voor andere partijen om mee te doen. “Door het innovatieve karakter van het project, én de nu toegezegde steun van het Rijk, wordt ook de kans op aanvullende steun en financiering groter. Daarmee komt de realisatie van het demonstratieproject een flinke stap dichterbij.” Betaalbaarheid was namelijk één van de acht uitgangspunten waar het project aan moet voldoen. Andere, al gerealiseerde, uitgangspunten zijn bijvoorbeeld een breed draagvlak en dat het veilig moet zijn. Inmiddels staan al vijf van de acht benodigde punten op groen.

Uiteindelijk moeten alle woningen en andere gebouwen in Stad aan 't Haringvliet aardgasvrij worden door collectief over te stappen op waterstof. Inwoners kunnen ook kiezen voor een individuele aardgasvrije oplossing. Het dorp zou hiermee de eerste dorpskern zijn die verwarmd kan worden met waterstof waardoor met het project Stad Aardgasvrij concrete praktijkervaring wordt opgedaan met waterstof in de bebouwde omgeving.

Vervolg

Naast gesprekken met mogelijke financiers, wordt door het projectteam de komende tijd ook naar aanvullende subsidies gezocht. In januari 2026 vindt er bovendien een informatieavond plaats voor inwoners van Stad aan ’t Haringvliet over de voortgang.

Door Internetredactie Omroep Archipel