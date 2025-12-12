Stellendam geniet van versierde kerstetalage

Jarenlang heeft Stellendam kunnen genieten van de prachtig versierde kerstetalage in de Voorstraat. Dit jaar leek dat door gezondheidsproblemen van de maker ervan, de 82-jarige Jasper, niet door te kunnen gaan. Maar zijn nichten Edith en Hanneke zijn te hulp geschoten. Het resultaat: een prachtige etalage vol huisjes, lichtjes, besneeuwde boompjes, een werkende draaimolen en talloze andere objecten.

Op sociale media zijn de enthousiaste geluiden niet van de lucht. Zo vertelt iemand dat het een feestje is om naar te kunnen kijken. Een ander vindt het mooi dat deze traditie met hulp kan worden voortgezet en meerdere inwoners geven complimenten over hoe prachtig het eruitziet.

Het kerstdorpje is in ieder geval nog tot en met de feestdagen te bezichtigen.

Door Internetredactie Omroep Archipel