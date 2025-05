Arjan Hoogmoed springt op geboortegrond: 'Een bijzonder moment'

Met GO in Vrijheid werd op zaterdag 10 mei 2025 op en rond Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat 80 jaar vrijheid op Goeree-Overflakkee gevierd. Dat was exact 80 jaar nadat de Duitse soldaten van het eiland vertrokken.

Het vrijheidsfeest werd geopend met een paradropping van maar liefst dertien parachutisten. De parachutisten landden in een ‘dropzone’ tussen de Galathesedijk en de Altekleinsedijk bij Ooltgensplaat. Daar werden ze door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opgehaald met een colonne van zestien historische voertuigen, voor een korte ceremonie bij het oorlogsmonument in Ooltgensplaat.

Parachutist Arjan Hoogmoed uit Middelharnis wilde altijd al een keer op Flakkeese bodem landen. Hoogmoed vertelt dat dat vijf jaar geleden vanwege corona niet lukte, maar dit jaar wel. “Dit was een heel mooi moment om de bevrijding te vieren door het uitvoeren van een parachutesprong.” Als herdenkingsspringer springt hij vaker, onder andere bij herdenkingen in Arnhem en Eindhoven, maar ook in Normandië. Toch geeft het landen op eigen geboortegrond voor hem een andere lading dan bij zijn andere sprongen.

De officiële opening van het feest vond uiteindelijk plaats bij Fort Prins Frederik. Daar waren veel verschillende activiteiten voor alle leeftijden en interesses. Volgens Matthijs Guijt van stichting WO2GO is het Fort een historische locatie. “Voor de oorlog hebben hier NSB’ers een tijdje opgesloten gezeten, tijdens de oorlog hebben de Duitsers hier een luchtafweerpost gehad, en na de oorlog hebben ‘foute’ Nederlanders hier nog een tijd opgesloten gezeten.” Bij de bevrijding van Goeree-Overflakkee heeft Fort Prins Frederik geen rol gespeeld: de Duitsers zijn zonder gevechten per boot vertrokken.

Door Internetredactie Omroep Archipel