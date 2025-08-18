Asfaltwerkzaamheden augustus omgeving Staverseweg N215

Na de bouwvakantie zijn de asfaltwerkzaamheden aan de Staverseweg weer gestart. Van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2025 wordt de parallelweg tussen de carpoolplaats bij Middelharnis en de watertoren bij Dirksland gefreesd en geasfalteerd. De werkzaamheden vinden plaats in de avonden en nachten, van 20:00 tot 06:00 uur. Gedurende deze uren is de weg afgesloten, maar overdag blijft de parallelweg gewoon open. De carpoolplaats is tijdens deze avond- en nachtwerkzaamheden niet bereikbaar.

Langeweg Sommelsdijk afgesloten

Van maandag 25 tot en met donderdag 28 augustus 2025 is de parallelweg tussen Langeweg nummer 121 en 133 in Sommelsdijk van 07:00 tot 16:00 uur afgesloten voor verkeer. Dit vanwege de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats voor bewoners.

Door Internetredactie Omroep Archipel