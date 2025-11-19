Auto botst tegen hek en belandt ondersteboven in sloot

Woensdagmiddag 19 november 2025 is een voertuig ondersteboven in een sloot terechtgekomen. Het eenzijdig ongeval gebeurde in de polder tussen Dirksland en Melissant. Het incident gebeurde op de Ovenkeetweg, die na de bocht overgaat in de Bustelweg.

De bestuurder raakte van de weg, reed door een hek en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot tot stilstand. Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald.

