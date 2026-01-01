Diverse branden tijdens de jaarwisseling op Goeree-Overflakkee

Tijdens de jaarwisseling van woensdag 31 december 2025 op donderdag 1 januari 2026 hebben zich op meerdere plaatsen op Goeree-Overflakkee branden voorgedaan. Het ging onder meer om containerbranden en branden in afval en begroeiing.

De brandweer rukte meerdere keren uit om de branden te blussen. In alle gevallen had de brandweer de situatie relatief snel onder controle.

Door de grote drukte bij de meldkamer werd rond 00:30 uur een NL-Alert verstuurd met de oproep om het alarmnummer 112 alleen te gebruiken bij levensbedreigende situaties. Daarmee wilde de meldkamer voorkomen dat het noodnummer overbelast zou raken.

De hulpdiensten kijken terug op een drukke nacht.

Door Internetredactie Omroep Archipel