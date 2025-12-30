Gewonde snelwegpup aan de beterende hand

De gewonde zeehondenpup die vrijdag 26 december 2025 van de vierbaansweg op de Maasvlakte werd gered, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt Aseal in Stellendam, waar het jonge diertje is opgevangen.

Hij eet al vis, nog niet zelfstandig, maar met hulp van een zeehondenverzorger. "Verder slaapt hij natuurlijk veel, net als baby's dat doen. De wond onder het oog wordt dagelijks verzorgd en gaat beetje bij beetje de goede kant op. Het ziet ernaar uit dat het goed gaat komen met deze avonturier", licht manager Petra la Pierre van het bezoekerscentrum toe. De huiler heeft overigens nog geen naam. "De naam voor een zeehond wordt gebruikelijk door de adoptant verzonnen. We hebben inmiddels al veel leuke suggesties ontvangen en zullen dit zeker met de toekomstige adoptant opnemen."

Het zeehondje werd in eerste instantie aangezien voor een vuilniszak, maar bleek een pup van ongeveer vier weken oud te zijn. De brandweer en een zeehondenwachter werden ingeschakeld en omdat het 's ochtends nog rustig op de weg was, kon het diertje worden gered. De weg ligt vlak bij het Maasvlaktestrand. "Ze kruipen honderden meters, ook al zijn ze klein. Het zijn ondernemende gasten", vertelt Ad van den Berge van Stichting Strand in Zicht, die de zeehond in eerste instantie heeft opgevangen. Door de wond onder zijn oog is hij overgebracht naar Aseal. Zodra hij gezond en sterk genoeg is, wordt hij weer vrijgelaten in zee.

