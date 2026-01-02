 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Nieuwjaarsduik Ouddorp trekt 500 deelnemers

Aan de Nieuwjaarsduik in Ouddorp hebben op donderdag 1 januari 2026 500 duikers deelgenomen. Op veel plekken in Nederland kon de duik door weersomstandigheden niet doorgaan, maar door de ligging van het Ouddorpse strand was dat hier wel mogelijk.

De organisatie kijkt ondanks de krachtige en koude wind terug op een succesvol verlopen editie. "Was het voor het publiek al een koude bedoening, de deelnemers lieten zich niet ontmoedigen en doken na een korte warming-up vol enthousiasme de zee in. Na afloop werd snel warme kleding aangetrokken en stond de erwtensoep klaar om de inwendige mens op te warmen." 

Het startschot is volgens traditie gegeven met het wipperkanon. Vroeger werd dit kanon gebruikt om schepen in nood te helpen door een dun touw met een gewicht eraan naar een schip te schieten. De bemanning maakte dat touw vast, waarna de redders een dikke, sterke lijn naar het schip trokken. Aan die lijn hing een reddingsboei met een zitje. Hiermee kon de bemanning één voor één naar het strand worden getrokken. Zo konden mensen worden gered zonder dat reddingsboten de zee in hoefden.

Vrijdag 2 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

