Nieuwjaarsduik Ouddorp trekt 500 deelnemers

Aan de Nieuwjaarsduik in Ouddorp hebben op donderdag 1 januari 2026 500 duikers deelgenomen. Op veel plekken in Nederland kon de duik door weersomstandigheden niet doorgaan, maar door de ligging van het Ouddorpse strand was dat hier wel mogelijk.

De organisatie kijkt ondanks de krachtige en koude wind terug op een succesvol verlopen editie. "Was het voor het publiek al een koude bedoening, de deelnemers lieten zich niet ontmoedigen en doken na een korte warming-up vol enthousiasme de zee in. Na afloop werd snel warme kleding aangetrokken en stond de erwtensoep klaar om de inwendige mens op te warmen."

Het startschot is volgens traditie gegeven met het wipperkanon. Vroeger werd dit kanon gebruikt om schepen in nood te helpen door een dun touw met een gewicht eraan naar een schip te schieten. De bemanning maakte dat touw vast, waarna de redders een dikke, sterke lijn naar het schip trokken. Aan die lijn hing een reddingsboei met een zitje. Hiermee kon de bemanning één voor één naar het strand worden getrokken. Zo konden mensen worden gered zonder dat reddingsboten de zee in hoefden.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel