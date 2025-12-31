Onrustige avond in Middelharnis: politie voert charges uit

Dinsdagavond 30 december 2025 heeft de politie charges uitgevoerd op de Westplaat in Middelharnis. De brandweer werd rond 20:25 uur opgeroepen voor een brandende stapel afval. Onder toezicht van de politie is de brand geblust.

Later op de avond verzamelden zich steeds meer personen met (zwaar) vuurwerk in het gebied rond het Gedempt Kanaal en de Herman Heijermanssingel. Dit gebied staat bekend als een locatie waar vaker sprake is van overlast door vuurwerk.

Om de groep uiteen te drijven heeft de politie meerdere charges uitgevoerd. Tijdens deze inzet werd de politie bekogeld met vuurwerk. Voor zover bekend zijn er (nog) geen aanhoudingen verricht.

Door Internetredactie Omroep Archipel