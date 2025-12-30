Echtpaar van Peperstraten-Jochems 60 jaar getrouwd

Op 30 december 2025 is het 60-jarige huwelijk van Jan en Trudy van Peperstraten-Jochems gevierd. Wethouder Bruggeman is bij het paar in Oude-Tonge langsgegaan om hen namens de gemeente te feliciteren.

Jan komt zelf uit Achthuizen, maar ging vroeger rondjes lopen door Oude-Tonge. Als hij daarbij Trudy tegenkomt, is het meteen duidelijk dat er een bijzondere klik is. Maar Trudy is niet zomaar te strikken, vertelt Jan. “Ik moest wel eerst drie keer op mijn knieën!”

In zijn werkzame leven was Jan actief in diverse sectoren. Hij werkte eerst bij zijn vader in een uienpakhuis en op het land. Later was hij werkzaam bij Van Reijen in Achthuizen, in een graansilo in Stad aan ’t Haringvliet en uiteindelijk als lasser bij Hak Pijpleidingen. Daarnaast was Jan een fervent voetballer bij FIOS en een toegewijde duivenhouder. Toen Trudy 15 was, ging ze aan de slag in de huishouding. Daarna werkte ze in een winkel en later bij de sauna in Oude-Tonge.

Jan en Trudy hebben veel mooie momenten gedeeld en hebben altijd genoten van vakanties naar Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Engeland. Het echtpaar houdt ervan om spelletjes te doen en koestert hun drie kinderen en zes kleinkinderen. Op de vraag wat zij het meest van elkaar hebben geleerd, antwoordden ze eensgezind: "Dat je moet geven en nemen en klaar moet staan voor elkaar."

Door Internetredactie Omroep Archipel