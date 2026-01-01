Richard uit Stad is Nationaal Kampioen "Opa was trots geweest"

Duiven houden werd hem met de paplepel ingegoten. Zijn opa was er al mee bezig en ook zijn vader en moeder hielden duiven, zodat het een echte familiesport was. Zijn moeder had zelfs ooit de beste dagfondduif van Nederland. Daarom is het niet gek dat Richard van den Bos uit Stad aan het Haringvliet het stokje heeft overgenomen: “Het is een virus, het zit gewoon in je bloed.” En met succes: hij is Nationaal Kampioen Dagfond Aangewezen van 2025 en heeft inmiddels talloze andere vluchten gewonnen.

Door Connie Bestman

Een dagfondvlucht is een wedstrijd van 500 tot 700 kilometer die op één dag wordt gevlogen. De deelnemers wijzen vooraf drie duiven aan. Die moeten zoveel mogelijk punten halen. Een duif vliegt met tegenwind zo’n 65 kilometer per uur, bij meewind kunnen snelheden van zo’n 100 kilometer per uur worden behaald. Het kampioenschap bestaat uit vijf van deze dagvluchten. Hierna wordt de balans opgemaakt van de elf landelijke regio’s. Wie de meeste punten heeft, wordt gekroond tot landelijke winnaar. Dat Richard succesvolle duiven heeft, is wel te zien aan de vele prijzen op de kast. “Ze mogen er een jaar staan en dan gaan ze naar zolder”, vertelt zijn vrouw lachend.

Supergevoel

Duivensport is voor Richard geen gewone hobby meer. Wie in de top mee wil doen, zoals hij, heeft er bijna een dagtaak aan. Elke dag moeten de duiven een uur vliegen, in het hoogseizoen wel anderhalf uur. In het weekend vinden de wedstrijden plaats en tussendoor is hij druk bezig met het laten herstellen van de duiven. “Het is net als met topsporters. Je laat ze herstellen met eiwitten en elektrolyten (voedingssupplementen, red.). Ze kunnen niet praten, dus het gaat op gevoel. Je moet ze goed observeren.”

Het wedstrijdseizoen loopt van begin april tot half september. “We gaan dus pas in het najaar op vakantie. Naast het werk en de duiven zijn mijn vrije uren schaars”, zegt hij over de impact op het dagelijkse gezinsleven. “Maar het geeft echt een supergevoel als je er de hele week mee bezig bent geweest en ze op zaterdag ziet aankomen. Het zorgt voor kippenvel als je ze als een stip aan de horizon naar huis ziet komen vliegen, en helemaal als ze dan echt vroeg zijn. Voor hun territorium, hun partner, maar ook voor jou als baas die alles voor ze doet.”

Duiven van een paar ton

Zijn succes verklaart hij door een combinatie van factoren. De duiven krijgen veel trainingsuren, speciaal samengesteld voer en worden gekweekt uit de betere duiven uit een vliegploeg. “Je gaat daarmee een stamboom opzetten om een steeds betere lijn te maken”, legt Richard aan de keukentafel uit. Deze jonge duiven beginnen met een ringnummer, de hele goede krijgen een naam zoals Miss Red Diamond, Olympic Max en zijn zoon Black Max. Een deel van de jonkies verkoopt hij ook, om het duivenhouden betaalbaar te houden.

De duivenman staat landelijk bekend om zijn goede duiven en sterke lijnen. Een jonkie kan dan wel een paar honderd euro opbrengen. Dat is nog niets vergeleken met een duif aan China verkopen, dat kan een paar ton opleveren. “Daar gaat het om prestige, het is echt iets voor rijke Chinezen. Die hebben wel tien man personeel in dienst om voor de duiven te zorgen.” Die luxe heeft Richard niet. Elke jonkie wordt door hem getraind. “Vanaf veertig dagen gaan ze naar buiten. Eerst vliegen ze rond het hok, dan over het dorp en zo steeds wat verder. Ik laat ze een aantal keer vanuit de polder naar huis vliegen en na tien keer gaan we het water over. De eerste keer met de vrachtwagen hebben ze een trainingsvlucht van veertig kilometer.”

Roofvogels

Zijn weekend is inmiddels niet meer verpest als hij een wedstrijd niet wint, maar een eigen duif kwijtraken, is wel een van de minder leuke kanten. “Je moet kunnen incasseren, maar daar ben ik wel chagrijnig van. Je raakt ze kwijt door stroomkabels en steeds vaker aan roofvogels." Richard vertelt dat hij zijn duiven goed kent en ze zelfs op afstand kan herkennen wanneer ze naar huis terugkeren. “Ik kan ze herkennen als ze aan komen vliegen. Het is net als bij een tweeling: die kan een moeder ook uit elkaar houden.”

Naast het Dagfond kampioenschap heeft hij in 2025 diverse andere vluchten gewonnen, zoals het Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden, in heel Zuid-Holland en werden zijn duiven eerste, maar ook tweede en derde in de Grote Prijs Elsto Schilderwerken vanuit het Franse Morlincourt. Toch heeft hij voor 2026 nog een wens over: “Ik wil graag een nationale vlucht winnen. Daar doen dertig à veertigduizend duiven aan mee. Het afgelopen jaar zat ik bij de eerste honderd, dus het zit erin. Maar dan moet wel alles meezitten, de wind moet gunstig staan en je hebt veel geluk nodig” droomt hij hardop over de toekomst.

