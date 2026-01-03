 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Verdien geld met oude kerstbomen

Foto

Op woensdag 7 januari 2026 kunnen kinderen in de hele gemeente weer kerstbomen inleveren. Onder begeleiding van een volwassene is de jeugd welkom tussen 13:00 en 15:30 uur op diverse plekken op Goeree-Overflakkee. Per boom krijgen zij € 0,50. Er is geen limiet aan het aantal bomen dat mag worden ingeleverd, maar het is alleen bedoeld voor kerstbomen van particulieren.

De bomen verdwijnen in de versnipperaar van de buitendienst; de snippers worden vervolgens duurzamer verbrand in verbrandingsovens. Uit die ovens wordt energie opgewekt, wat CO2-neutraler is dan het vreugdevuur waar de bomen hiervoor in belandden.

De complete lijst met inleverlocaties is te vinden op de website van gemeente Goeree-Overflakkee.

Zaterdag 3 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

