Verdien geld met oude kerstbomen

Op woensdag 7 januari 2026 kunnen kinderen in de hele gemeente weer kerstbomen inleveren. Onder begeleiding van een volwassene is de jeugd welkom tussen 13:00 en 15:30 uur op diverse plekken op Goeree-Overflakkee. Per boom krijgen zij € 0,50. Er is geen limiet aan het aantal bomen dat mag worden ingeleverd, maar het is alleen bedoeld voor kerstbomen van particulieren.

De bomen verdwijnen in de versnipperaar van de buitendienst; de snippers worden vervolgens duurzamer verbrand in verbrandingsovens. Uit die ovens wordt energie opgewekt, wat CO2-neutraler is dan het vreugdevuur waar de bomen hiervoor in belandden.

De complete lijst met inleverlocaties is te vinden op de website van gemeente Goeree-Overflakkee.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel