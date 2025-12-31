Jaaroverzicht 2025: september tot en met december

Het jaar 2025 ligt bijna achter ons en ook dit jaar is er weer veel gebeurd op Goeree-Overflakkee. Helaas veel aanrijdingen waarvan een deel met dodelijke afloop, maar ook vonden er mooie en gedenkwaardige activiteiten plaats. Sommige gebeurtenissen zitten misschien nog in het geheugen gegrift, terwijl anderen al zijn weggezakt. Een jaaroverzicht is een goede manier om hier nog eens bij stil te staan. Per maand hebben we het meest bekeken artikel uitgelicht plus een of meerdere berichten die om welke reden dan ook een plaats in dit gevarieerde overzicht verdienen. Ook kijken we hoe het nu met enkele van de hoofdpersonen uit het nieuws gaat.

September

Meest gelezen: verkoop noodpakketten van start.

Vanaf oktober 2025 kunnen inwoners bij vier supermarkten een noodpakket kopen voor € 29,99. Het pakket bevat onder andere een noodradio, houdbare producten en instructies voor 72 uur zelfvoorziening bij noodsituaties. 165 pakketten worden gratis verstrekt aan Voedselbank-klanten en inwoners in schuldhulpverlening.

Keet Achthuizen krijgt toch opknapbeurt

De keet bij de ijsbaan in Achthuizen wordt toch opgeknapt. Na onderzoek bleek de keet in goede staat, waardoor vrijwilligers en de Dorpsraad een klusweekend kunnen organiseren.

Massale ziekmeldingen bij zwembad na gedwongen vertrek manager

Bij zwembad Zuiderdiep in Stellendam zijn zwemlessen uitgevallen door personeelstekort na het gedwongen vertrek van locatiemanager Johan de Waal. Ongeveer 80% van het team steunt hem en is ontevreden over het besluit van de SRGO-directie; veel medewerkers hebben zich ziekgemeld of overwegen ontslag.

Update: SRGO kampt met grote financiële problemen en heeft de gemeenteraad om extra subsidie gevraagd om de dienstverlening voort te zetten. Door stijgende kosten en het ontbreken van reserves draaien vooral de zwembaden structureel verlies en dreigen sluitingen. Waar het zwembad in de herfstvakantie dicht was, is deze in de kerstvakantie wel open voor vrij zwemmen.

Opening pumptrack in Dirksland

De nieuwe pumptrackbaan in Dirksland is geopend. Het initiatief kwam van vier jongeren, die met steun van de dorpsraad, gemeente, Kiwanis, bedrijven en inwoners het plan realiseerden. De baan is bedoeld als sport- en ontmoetingsplek voor jongeren.

Oktober

Meest gelezen: noodpakketten vliegen over de toonbank.

De noodpakketten vliegen bij de vier verkooppunten over de toonbank en zijn al snel bijna uitverkocht. De gemeente stelt ook gratis pakketten beschikbaar voor Voedselbank-klanten en inwoners in schuldhulpverlening.

Skatebaan Ooltgensplaat feestelijk geopend

De nieuwe skatebaan in Ooltgensplaat is onder veel belangstelling geopend. Het initiatief kwam van jongeren via de jeugdraad en werd samen met de dorpsraad en gemeente gerealiseerd. Bij de opening volgde een indrukwekkende skatedemo van Daan Frieman, die met zijn trucs en sprongen liet zien wat er allemaal mogelijk is op de nieuwe baan.

Update: De skatebaan is inmiddels bijna drie maanden in gebruik en onverminderd populair bij de jeugd. “Deze wordt tot op de dag van vandaag volop gebruikt en is door onze jongeren volledig omarmd. Het is een sportieve hotspot geworden, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en actief bezig kunnen zijn”, geeft Dorpsraadvoorzitter Gert den Tuinder aan.

Oudelandsedijk afgesloten vanaf maandag 27 oktober

Van 27 oktober tot 19 december 2025 is de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk afgesloten wegens onderhoud. De werkzaamheden moeten de verkeersveiligheid verbeteren, onder meer door snelheidsverlaging naar 60 km/u en verkeersremmende maatregelen.

Zo stemde Goeree-Overflakkee tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

De PVV is op Goeree-Overflakkee de grootste partij geworden bij de Tweede Kamer verkiezingen. De partij kreeg 21,1 procent van de stemmen. Tweede werd de SGP met 15,4 procent. 83,4 procent van de stemgerechtigde inwoners van het eiland ging naar de stembus op.

November

Meest gelezen: Dodelijk ongeval op de Oudelandsedijk bij Dirksland

Op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Nieuwe-Tonge is een auto van de weg geraakt en in brand gevlogen. De 23-jarige bestuurster uit Dirksland kwam daarbij om het leven.

Goeree-Overflakkee in tv-programma van EO

Ouddorp en Herkingen zijn te zien in een televisieprogramma van de EO. In het programma Teun op de Biblebelt gaan Urker Teun Kapiteit en Lisa Lefever op pad om vooroordelen over de Biblebelt te doorbreken. In Ouddorp helpen ze mee op een camping en bij Herkingen assisteren ze op de Jaarmarkt.

Grote brand in leegstaand pand in Middelharnis

Een leegstaand pand aan de Westhavendijk is volledig uitgebrand. Om de hoeveelheid vervuild bluswater te beperken en hinderlijke rookontwikkeling in de omgeving te voorkomen, heeft de brandweer het pand gecontroleerd uit laten branden.

Ooltgensplaat wint Dorpsvernieuwingsprijs 2025

Ooltgensplaat heeft de Dorpsvernieuwingsprijs 2025 gewonnen en wordt beloond met € 3.000,- voor een nieuw initiatief. Ooltgensplaat viel bij de jury op door een vernieuwende, volledig door jongeren gedragen aanpak, onder meer via de Jongerenraad en activiteiten zoals het skatepark.

Update: “Het absolute hoogtepunt van het jaar”, noemt Gert den Tuinder van de Dorpsraad het. “Het bedrag van € 3.000,- uit de Dorpsvernieuwingsprijs gaat direct terug naar onze jeugd. Hoe dit precies wordt ingevuld, wordt binnenkort bekendgemaakt.”

December tot en met 20 december

Meest gelezen: Slachtoffer dodelijke aanrijding N59 is man (67) uit Rhoon.

Een 67-jarige man uit Rhoon is overleden na een aanrijding door een vrachtwagen op de N59 bij Ooltgensplaat. Zijn auto stond langs de weg; hij zat er zelf niet in. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

Koppel uit Oude-Tonge plukt jaarlijks 100.000 bloemen met de hand

John en Lenie Terhoeve uit Oude-Tonge zijn sinds 2015 het enige Nederlandse bedrijf dat beroepsmatig saffraan teelt, met zo’n 100.000 bloemen per jaar. Saffraan, bekend als het ‘rode goud’, is de duurste specerij ter wereld en vereist veel handwerk. Hun bedrijf werd bezocht door het tv-programma Binnenstebuiten.

Toneelgroep Streekmuseum sleept cheque van 10.000 euro binnen

De Toneelgroep van het Streekmuseum Sommelsdijk heeft de Erfgoedvrijwilligersprijs 2025 gewonnen en kreeg een cheque van € 10.000,-. De jury prees hen voor het inspirerend samenbrengen van disciplines en het betekenisvol maken van erfgoed met streektaal en humor voor nieuwe generaties.

