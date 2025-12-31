Man beroofd van vuurwerk door tiener met vuurwapen

De Zeeuwse politie heeft een 18-jarige man uit Nieuwe-Tonge opgepakt voor een gewelddadige beroving met een vuurwapen. Rond 20:00 uur werd in het Zeeuwse dorp Kruiningen een man overvallen door de 18-jarige verdachte. De buit was een zak vuurwerk dat het slachtoffer bij zich had.

Door Rijnmond

Op 29 december 2025 vond het incident plaats aan de Wittesteeweg in Kruiningen. Onder bedreiging van een vuurwapen stond de man zijn vuurwerk af aan de Flakkeenaar, die vervolgens vluchtte in een grijskleurige auto. De beroofde man bleef gewond achter.

Een dag later kon de 18-jarige man uit Nieuwe-Tonge worden aangehouden. Voorafgaand aan de melding van de beroving kreeg de politie een andere melding. Op dezelfde avond als de beroving zou een beschadigde grijskleurige auto langs de kant van de weg gezien zijn.

Toen de melder stopte, maakten de personen bij de auto de melder duidelijk dat hij moest vertrekken. Toen de politie ter plaatse kwam was er niemand bij het voertuig. Wel lag er een tas vol vuurwerk in de auto. Of deze tas dezelfde tas is als die bij de beroving is buitgemaakt, wordt nog onderzocht.

