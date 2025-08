Auto in sloot zorgt voor onnodige inzet hulpdiensten

Vrijdagochtend 1 augustus 2025 zijn de hulpdiensten iets na 06:00 uur gealarmeerd voor een voertuig dat in de sloot terecht was gekomen aan de Ovenkeetweg, in de polder tussen Dirksland en Melissant.

Politie, brandweer en ambulance rukten massaal uit, omdat onduidelijk was of er nog iemand in de auto zat. Na kort onderzoek bleek al snel dat er niemand meer in of rond het voertuig aanwezig was. De inzet werd daarop beëindigd en de hulpdiensten konden terugkeren.

De politie benadrukt dat wie met een voertuig te water raakt en zichzelf in veiligheid weet te brengen, dit altijd moet melden. Zo kunnen onnodige en grootschalige inzetten van de hulpdiensten worden voorkomen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel