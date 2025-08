Jongen uit Herkingen neergeschoten

Aan de Bosseplaat in Rozenburg is in de nacht van donderdag 31 juli op vrijdag 1 augustus 2025 een 17-jarige jongen uit Herkingen neergeschoten. Het slachtoffer zou zwaargewond zijn en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden aan Rijnmond dat de verdachte de vader van de jongen is. De politie kan alleen de identiteit van het slachtoffer en de verdachte bevestigen, maar laat niets los over wat de relatie tussen de twee is.

Het was voor de hulpdiensten niet mogelijk om het slachtoffer zelfstandig naar beneden te dragen. Daarom werd de hulp ingeroepen van een hoogwerker van de brandweer. Bronnen melden verder dat er in hetzelfde huis in 2024 al een inval heeft plaatsgevonden. De jongen werd toen gearresteerd voor vuurwapenbezit.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel