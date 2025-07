Extra controles op wildkamperen: 179 euro boete voor overtreders

Met de start van de zomervakantie neemt de drukte op Goeree-Overflakkee weer toe. Veel toeristen en recreanten trekken naar het eiland om te genieten van de natuur, de stranden en de sfeervolle dorpen. Om overlast en schade aan het milieu te voorkomen, intensiveert de gemeente deze zomer de handhaving op wildkamperen.

Wildkamperen – overnachten op plekken waar dat niet is toegestaan – blijft een terugkerend probleem op het eiland. Volgens de gemeente kan deze vorm van recreatie negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Goeree-Overflakkee kent veel kwetsbare natuurgebieden, waar bijzondere vogelsoorten leven en beschermde planten groeien. Wildkamperen kan deze ecosystemen ernstig verstoren, aldus de gemeente.

Naast milieuschade leidt wildkamperen volgens de gemeente regelmatig tot andere vormen van overlast. Afvaldumping, geluidshinder en het stoken van open vuur vormen risico’s voor de omgeving en brengen de veiligheid van andere bezoekers en bewoners in gevaar.

Boa’s

Om deze problemen tegen te gaan, zullen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gedurende de zomerperiode extra controles uitvoeren. De handhaving richt zich vooral op de avond- en nachtelijke uren, wanneer de kans op illegaal overnachten het grootst is. Wie betrapt wordt op wildkamperen, riskeert een boete van € 179,- en wordt verzocht zich te verplaatsen naar een legale overnachtingsplek.

Door Internetredactie Omroep Archipel