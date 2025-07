Drie jongens gered na afdrijven op luchtbed

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) van Ouddorp is maandag 28 juli 2025 in actie gekomen om drie jongens in veiligheid te brengen die met een luchtbed dreigden af te drijven op het Grevelingenmeer.

De jongens waren vanaf een zwemlocatie bij de Ouddorpse haven het water opgegaan zonder rekening te houden met de sterke aflandige wind. Daardoor raakten zij met het luchtbed steeds verder van de kust.

Een oplettende omstander sloeg alarm, waarop de KNRM werd gealarmeerd. De redders wisten de jongens en het luchtbed veilig terug te brengen naar de wal. Volgens de KNRM zijn de jongens niet in paniek geraakt en hebben zij geen poging gedaan om terug te zwemmen – iets wat in dergelijke situaties gevaarlijk kan zijn.

De KNRM benadrukt het belang van waakzaamheid bij het gebruik van luchtbedden, zeker in combinatie met aflandige wind. “Let goed op het gebruik van luchtbedden voor jezelf en zeker ook voor je kinderen,” aldus de KNRM op sociale media.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel