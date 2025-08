Jarenlange discussie over bomenrij Volkerak ten einde

In 2022 bracht het Waterschap Hollandse Delta het bestuur van de Verenigde Vergadering op de hoogte van de gevaren voor vleermuizen en vogels langs de bomenrij van het Volkerak, aan de kant van Ooltgensplaat. De problemen ontstonden door de in 2021 in gebruik genomen windmolens van exploitant Kallista. Het waterschap diende een aanvraag in om de bomen langs het Volkerak te kappen. Inmiddels, anno 2025, is er een definitief besluit genomen: de volledige bomenrij blijft behouden.

Het probleem

Vleermuizen worden vaak aangetrokken door de insecten die zich in de luwte achter de bomen verzamelen. Echter, juist op die plek draaien de wieken van de windmolens, waardoor de vleermuizen dodelijk worden geraakt. Om dit probleem te verhelpen, wilde het waterschap de bomen in een periode van 30 jaar gefaseerd kappen en elders herplanten. Dit zou ook het aantal draaiuren van de windmolens kunnen verhogen. In augustus 2022 diende het waterschap een ontheffingsaanvraag in bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Afwijzing van de aanvraag

In 2024 werd de aanvraag echter afgewezen. De Omgevingsdienst had geen vertrouwen in de voorgestelde maatregelen en stelde dat de enige oplossing zou zijn om het volledige 3 kilometer lange gebied te verplaatsen. Dit zou weliswaar de ecologische problemen moeten verhelpen, maar het waterschap moest wel aantonen dat de migratieroutes, foerageergebieden en verblijfplaatsen van vleermuizen op een andere locatie volledig gecompenseerd zouden worden.

Het besluit

In mei 2025 besloot het waterschap dat het niet haalbaar is om de bomenrij te verplaatsen. De unieke bescherming tegen de wind langs het Volkerak kan niet op een andere plek worden nagebootst, en voor elke gekapte boom zou volledige compensatie nodig zijn. Daarom heeft het waterschap gekozen om de bomenrij duurzaam in stand te houden. Dit betekent dat er geen directe maatregelen worden getroffen om het risico voor vleermuizen te verminderen. Onveilige bomen worden wel vervangen door nieuwe exemplaren en en worden verschillende boomsoorten geplant om de biodiversiteit te vergroten. De vleermuiskasten die eerder zijn geplaatst, worden indien nodig vervangen, maar het vleermuisvriendelijk snoeien van de bomen wordt niet doorgezet. Dit helpt voorkomen dat het aantal vleermuizen toeneemt, wat de kans verkleint dat ze door de windmolens worden geraakt.

Gevolgen voor Kallista

Het besluit heeft echter wel gevolgen voor de windmolens van Kallista. Doordat de ecologische situatie niet verder wordt verstoord, zullen de windmolens waarschijnlijk minder draaiuren maken. Dit kan zelfs leiden tot verdere stilstand, als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid dit besluit oplegt in het kader van het natuurbeheer.

Vervolg

De informatiebrief van het waterschap werd in juli 2025 gepubliceerd. Kallista, de gemeente Goeree-Overflakkee en andere betrokkenen worden geïnformeerd over het genomen besluit.

Door Internetredactie Omroep Archipel