Spareribs en glasscherven: vreemde vondsten op de Ventjagersplaten

Op het Haringvliet liggen verschillende vogeleilanden, zoals de Ventjagersplaten, die worden beheerd door Staatsbosbeheer. Het is belangrijk dat deze eilanden geschikt blijven als broedgebied voor kustvogels. Ze zijn niet toegankelijk voor het publiek en maken deel uit van het Natura 2000-gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Broedkast

Regelmatig voeren boswachters een routinecontrole uit. Vanuit de basispost in de haven van Willemstad wordt met de boot koers gezet, onder de Haringvlietbrug door, richting deze natuurgebieden. Boswachter Ronald in ’t Veld heeft al meerdere van deze tochten ondernomen. Nabij de Haringvlietbrug plaatste hij een broedkast voor een slechtvalk in een 142 meter hoge mast. “Daar zijn vier jonge slechtvalken uitgekomen. Die zijn allemaal ook geringd,” vertelt hij.

De zeearend, die regelmatig in het gebied wordt waargenomen, jaagt onder meer op zwanen die tijdelijk niet kunnen vliegen. “Mijn opa vertelde dat zwanen allemaal tegelijk hun slagpennen verliezen en daardoor een tijdlang niet kunnen vliegen. Ze zijn voor de zeearend dan een makkelijke prooi. Daarom verzamelen deze roofvogels zich in groepen langs de oever,” legt boswachter Vera Willemsen uit.

‘Er ligt hier tonnen aan glas’

Het eiland Ventjagersplaten is een belangrijk broedgebied voor kustvogels. “We komen hier regelmatig om tellingen te doen: hoeveel vogels er zijn en welke soorten. Die informatie is nodig om te kunnen beslissen of het in de toekomst wenselijk is om nog een extra vogeleiland te creëren,” zegt Willemsen.

Opvallend is de grote hoeveelheid glasscherven op het eiland. “Dat komt door de meeuwen,” vertelt In ’t Veld. “Die slikken in de stad glas door waar nog resten pindakaas of appelmoes aan zitten. Op het eiland braken ze dat weer uit. Ik snap het niet, want ze hebben er niets aan. Soms vind ik zelfs stukken spareribs.”

De Ventjagersplaten, ter hoogte van Den Bommel op Goeree-Overflakkee, beslaan een oppervlakte van 5,23 km² en maken deel uit van het grotere natuurgebied Hellegatsplaten, dat ongeveer 350 hectare groot is.

Door Internetredactie Omroep Archipel