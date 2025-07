Oud-brandweerman Wim van der Graaff ontvangt veteranenspeld

Wim van der Graaff, een bewoner van Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk, werd op donderdag 25 juli 2025 op een speciale manier verrast. In het bijzijn van zijn familie, vrijwilligers, medebewoners en het personeel kreeg hij de veteranenspeld uit handen van officier Henk Steens van Brandweer Rotterdam-Rijnmond. Ook enkele oud-collega’s kwamen naar Sommelsdijk om dit moment mee te maken.

Wim werkte jarenlang bij de brandweer in Rotterdam en was tot zijn pensioen betrokken bij de veiligheid van de regio. Officier Steens sprak tijdens een korte toespraak zijn waardering uit, wat Wim zichtbaar ontroerde. De hereniging met zijn oud-collega’s maakte de dag compleet.

De veteranenspeld is een initiatief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en wordt sinds zes jaar uitgereikt aan brandweermensen die zich langdurig hebben ingezet. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens een halfjaarlijkse veteranenmiddag in Rotterdam, maar in bijzondere gevallen, zoals bij Wim, wordt de speld persoonlijk thuis opgespeld.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel