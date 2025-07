Goeree-Overflakkee in top 10 overmatige drinkers

Uit recent onderzoek van Afkickkliniekwijzer.nl, uitgevoerd op basis van data van het CBS en het RIVM, blijkt dat Goeree-Overflakkee in 2024 behoort tot de tien gemeenten in Zuid-Holland met het hoogste percentage overmatige drinkers. Het onderzoek bekeek alle gemeenten in de provincie om het alcoholgebruik onder volwassen inwoners te analyseren.

Overmatig alcoholgebruik

Overmatig alcoholgebruik wordt gedefinieerd als het drinken van meer dan 21 standaardglazen alcohol per week voor mannen en meer dan 14 voor vrouwen. Op Goeree-Overflakkee valt 6,4 procent van de inwoners binnen deze categorie. Daarmee staat de gemeente op de achtste plaats in de Zuid-Hollandse ranglijst van gemeenten met het hoogste percentage overmatige drinkers.

Ongezond drinken daalt

Naast overmatig alcoholgebruik is ook gekeken naar het bredere begrip 'ongezond drinken'. Hierbij gaat het om volwassenen die meer dan vijf standaardglazen alcohol per week consumeren, dit is een overschrijding van de richtlijn van de Gezondheidsraad.

In 2024 drinkt 51 procent van de volwassen inwoners van Goeree-Overflakkee ongezond. Dit percentage ligt iets boven het provinciaal gemiddelde, maar is wél fors gedaald ten opzichte van twee jaar eerder. In 2022 lag dit aandeel nog op 58,8 procent. Daarmee laat de gemeente een daling van 13,3 procentpunt zien: een duidelijke verbetering.

Hoewel Goeree-Overflakkee niet tot de gemeenten met het laagste alcoholgebruik behoort, wijst de dalende trend op een positieve ontwikkeling in het drinkgedrag van haar inwoners.

Maak je je zorgen over je alcoholgebruik? Voor advies en ondersteuning kun je terecht bij organisaties zoals De Stichting Verslavingszorg (0800-4040) of Jellinek.

