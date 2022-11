Auto tegen lantaarnpaal Zuidelijke Randweg Middelharnis

Op de Zuidelijke Randweg in Middelharnis is vrijdagavond 4 november 2022 een auto uit de bocht gevlogen. De bestuurder van het voertuig raakte de macht over het stuur kwijt, slipte en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

Bij het ongeval viel een gewonde. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. Vanwege het ongeval was de Zuidelijke Randweg enige tijd afgesloten.