Auto volledig uitgebrand, drie andere voertuigen beschadigd

Op zaterdagochtend 9 augustus 2025 is aan de Simon Stevinweg op het industrieterrein in Middelharnis een auto volledig uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd op een afgesloten terrein bij een garage.

De brandweer rukte met spoed uit en moest een hek doorknippen om toegang te krijgen tot het terrein. Ondanks de snelle inzet brandde de auto volledig uit. Drie andere voertuigen raakten door de hitte en vlammen beschadigd.

Op de plek van de brand is een gat in het hekwerk zichtbaar. Het is nog onduidelijk of dit gat al aanwezig was voor het incident. De politie heeft een plaats delict ingesteld.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Door Internetredactie Omroep Archipel