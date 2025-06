Vrijdagochtend 20 juni 2025 kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een 'voertuig te water' op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge. Ambulance, politie en brandweer spoedden zich naar de locatie van het ongeval.

Door Robin van Mourik

Ter plaatse bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. Een automobilist was samen met zijn hondje door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in een droogstaand slootje tot stilstand gekomen. Omdat het voertuig niet daadwerkelijk in het water lag, zijn diverse brandweereenheden, waaronder de duikploeg, geannuleerd.

De brandweer heeft het voertuig weer op de weg getrokken, waarna de bestuurder uit de auto kon worden gehaald. Het hondje dat meereed, is opgevangen door voorbijgangers. De bestuurder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er met het hondje gebeurd is is onbekend.

De N215 was gedurende het ongeval in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de parallelweg. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

Tip de redactie

