Beeldentuin Ouddorp ontvangt college Goeree-Overflakkee

Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee heeft dinsdag 5 augustus 2025 een werkbezoek gebracht aan beeldentuin ‘Achter de Westduinen’ in Ouddorp. Aanleiding voor het bezoek was de jaarlijkse zomertentoonstelling.

De beeldentuin, een particulier initiatief van Arthur Broek en Stasja Goedbloed, toont deze zomer werk van meer dan dertig kunstenaars. Er zijn beelden, installaties en objecten te zien in een natuurlijke omgeving met zandwallen, bossen en bloembedden. Hoewel de tentoonstelling bezoekers trekt uit binnen- en buitenland, is de plek onder inwoners van het eiland nog relatief onbekend.

Wethouder Petra ’t Hoen (cultuur) nam het initiatief voor het werkbezoek. “Het is duidelijk dat de tuin met veel liefde en passie is opgezet,” zegt ze. “Een aanrader, ook voor onze eigen inwoners. Laat je verrassen door beeldende kunst op een prachtige plek.”

Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, wethouder Berend Jan Bruggeman en gemeentesecretaris Marianne Kleingeld waren erbij. Tijdens een rondleiding kregen ze uitleg over de kunstwerken en het verhaal achter het initiatief, dat zonder subsidie of commerciële insteek wordt gerund.

Naast de vaste collectie zijn er dit jaar vier speciale exposities te zien van Jan van Munster, Wim Geeven, Eddy Gheress en Gerard Höweler. Op woensdagavonden zijn er lezingen en in de winkel zijn kleine kunstwerken te koop. Ook is er een café voor een hapje en een drankje.

De zomertentoonstelling duurt tot en met zaterdag 6 september en is te bezoeken op elke donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 12:30 en 17:00 uur. De entree bedraagt € 7,50. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen. Kijk voor meer informatie op www.achterdewestduinen.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel