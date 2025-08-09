Ongeval met vier voertuigen veroorzaakt lange files

Zaterdagochtend 9 augustus 2025 heeft er op de N59 tussen het Hellegatsplein en Den Bommel een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij vier voertuigen met elkaar in aanraking kwamen. Twee voertuigen liepen hierbij flinke schade op.

Hulpdiensten, waaronder ambulance, brandweer, politie en Rijkswaterstaat, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen en het incident af te handelen. Volgens de politie raakte niemand gewond.

De rijbaan van de N59 in de richting van Goeree-Overflakkee was volledig afgesloten tijdens de afhandeling van het ongeval. Dit leidde tot lange files in de omgeving. Een berger heeft twee beschadigde voertuigen afgevoerd, de twee andere betrokken auto’s konden hun weg zelf vervolgen.

Na de bergingswerkzaamheden werd de weg weer opengesteld voor het verkeer.

Door Internetredactie Omroep Archipel