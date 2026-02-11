 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond

Foto

Op woensdagochtend 11 februari 2026 vond tegen het einde van de ochtend een eenzijdig ongeval plaats op de N57 ter hoogte van Ouddorp. Dit zorgde voor wat oponthoud in beide richtingen.

Een automobilist kwam door een nog onbekende oorzaak in botsing met een lantaarnpaal. Door de klap kwam de paal uit de grond en raakte het voertuig beschadigd. Hulpdiensten, waaronder de ambulance en de politie, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Een bergingsbedrijf heeft het beschadigde voertuig afgevoerd.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Woensdag 11 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Vmbo-leerlingen exposeren eigen foto's op Beroepscampus
Foto
Veiligheidsdag rond noodnummer 112 keert terug naar Middelharnis
Foto
CBS: Goeree-Overflakkee verwacht in 2026 ruim 40 miljoen euro uit heffingen
Foto
Jouw Weekendstem live vanuit JAC Middelharnis
Foto
Bewoners starten petitie tegen herinrichting Dirksland
Foto
Waterschap verhoogt waterpeil rond Ouddorp vanwege mogelijk droog voorjaar
Foto
Drukbezochte studie-en beroepenmarkt bij de CSG Prins Maurits en RGO College
Foto
FIOS Achthuizen omarmt asielzoekers: "Iedereen is hier welkom, iedereen mag er zijn"
Foto
Eilanders Peter en Tonie halen internationale datawereld naar Ouddorp
Foto
Wapenbezit op Goeree-Overflakkee naar laagste punt in jaren