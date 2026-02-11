Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond

Op woensdagochtend 11 februari 2026 vond tegen het einde van de ochtend een eenzijdig ongeval plaats op de N57 ter hoogte van Ouddorp. Dit zorgde voor wat oponthoud in beide richtingen.

Een automobilist kwam door een nog onbekende oorzaak in botsing met een lantaarnpaal. Door de klap kwam de paal uit de grond en raakte het voertuig beschadigd. Hulpdiensten, waaronder de ambulance en de politie, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Een bergingsbedrijf heeft het beschadigde voertuig afgevoerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel