Eilanders Peter en Tonie halen internationale datawereld naar Ouddorp

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2026 vindt op Goeree-Overflakkee opnieuw SeaQL Saturday plaats: een tweedaags evenement voor mensen die werken met data en computersystemen. Tijdens het evenement komen bezoekers uit binnen- en buitenland samen om kennis te delen, trainingen te volgen en te netwerken.

Door Connie Bestman

Organisatoren Peter Kruis en Tonie Huizer wonen beiden op het eiland en bezoeken zelf al jaren soortgelijke community-evenementen. “Maar we misten in Nederland een event met die typische community vibe. Laagdrempelig, praktisch én veel ruimte om elkaar te spreken. Toen dachten we: als we dat zelf neerzetten op Goeree-Overflakkee, met de zee om de hoek, dan wordt het iets unieks”, vertelt Tonie.

Leren met uitzicht op zee

De twee zijn niet alleen bezoekers, maar spreken zelf ook regelmatig op deze bijeenkomsten in binnen- en buitenland. “Onder andere in België, Zweden en in de VS. Dat is ook precies waarom we weten wat werkt. We staan regelmatig aan de andere kant als spreker of deelnemer.” Ook bij SeaQL verwachten ze bezoekers uit allerlei delen van de wereld. “Wat SeaQL zo bijzonder maakt, is dat er internationale sprekers van topniveau komen die je normaal alleen ziet op grote en duurdere conferenties. Het is heel toegankelijk met veel kennisdeling en we houden het bewust laagdrempelig qua prijs. En de Brouwersdam is natuurlijk gewoon een fijne plek om een dag te leren én te netwerken.”

De eerste editie in 2025 bestond uit alleen de zaterdag, maar is deze keer uitgebreid naar aanleiding van ontvangen feedback. “We hebben ook meer structuur in de dagindeling en een nog betere afstemming op pauzes en netwerkmomenten. En we hebben het uitgebreid met een extra dag, de vrijdag, met trainingen voor mensen die echt verdieping zoeken”, geeft de organisatie aan. Tijdens de twee dagen pik je praktische kennis op waar je maandag meteen iets mee kan doen en je ontmoet mensen die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.

MVP’s delen hun kennis

Er zijn sprekers uit onder andere Zweden, Canada, Duitsland en de VS. Veel van hen zijn MVP’s, wat hier staat voor Most Valuable Professional. Het is een internationale erkenning van Microsoft voor experts die diepgaande kennis hebben, maar ook actief bijdragen aan de community. Dit kan zijn via blogs, video’s of open-source software. Zij delen hun kennis kosteloos, uit passie voor het vak. De entreeprijs voor de zaterdag kan daarom laag worden gehouden, alleen een lunchbijdrage wordt gevraagd. “Daarmee is SeaQL Saturday interessant voor iedereen die werk met data”, leggen de twee mannen uit. Dat zijn IT’ers en engineers, maar ook nieuwsgierige professionals en studenten die de wereld van data, SQL en DevOps willen ontdekken.

Voor de deelname aan de vrijdag kan gekozen worden voor twee dagvullende workshops. De ene is Execution Plans Explained door Hugo Kornelis. Hierbij wordt ingegaan op de oorzaken waarom een zoekopdracht in een database langzaam werkt. Dit kan door de execution plans te lezen. Hierin staat hoe de database de zoekopdracht uitvoert en welke stappen er worden genomen. Deze workshop is geschikt voor zowel beginners als mensen die al ervaring hebben. De tweede workshop is van Edwin M. Sarmiento over het beschermen van databases en wat hierbij nodig is.

Het evenement vindt plaats bij PixLife Nature Xperience in Ouddorp. Om teleurstelling te voorkomen wil de organisatie aangeven dat de vrijdagworkshops afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. “Bij te weinig bezoekers moeten we deze sprekers helaas annuleren, dus reserveren voor eind februari is gewenst”, aldus het tweetal.

