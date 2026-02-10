Wapenbezit op Goeree-Overflakkee naar laagste punt in jaren

In 2025 blijkt uit politiecijfers dat het aantal gevallen van wapenbezit en wapenhandel in Nederland is gestegen met 10 procent. In de regio Rijnmond is die stijging nog groter, met 25 procent. Dit is het hoogste aantal sinds 2012. Op Goeree-Overflakkee is er echter sprake van een daling.

Door Archipel & Rijnmond

Op Goeree-Overflakkee werden in 2025 slechts vijf gevallen van wapenbezit en wapenhandel geregistreerd, het laagste aantal sinds 2019. Dit aantal is gedaald ten opzichte van negen gevallen in 2024 en acht in 2023. Het laagste aantal in de afgelopen tien jaar werd in 2018 gemeten, toen er slechts twee gevallen waren.

Andere regio’s

Niet alleen op Goeree-Overflakkee neemt het aantal gevallen af. Ook in Dordrecht is een positieve ontwikkeling te zien. Daar daalde het aantal incidenten met 30 procent naar 76 gevallen. In 2021 was er nog een piek van 143 gevallen van wapenbezit en -handel, maar sindsdien is het aantal elk jaar afgenomen.

In gemeenten zoals Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Gorinchem is het aantal gevallen echter toegenomen. In Rotterdam steeg het aantal incidenten in 2025 tot 784, het hoogste aantal sinds de start van de registratie in 2012. Daarmee staat de stad bovenaan de lijst van alle gemeenten in Nederland. In andere grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht, ligt dit aantal lager. In Schiedam en Vlaardingen verdubbelde het aantal gevallen in 2025 ten opzichte van 2024.

Legale wapens

De politiecijfers vallen onder de hoofdcategorie ‘wapenhandel’, die zowel wapenbezit als wapenhandel omvat. In de regio Rijnmond werden er nauwelijks incidenten van wapenhandel geregistreerd. Het overgrote deel van de incidenten betrof wapenbezit, waarbij de grootste stijging werd gezien bij andere wapens dan vuurwapens, zoals messen, boksbeugels en pepperspray. Deze wapens zijn niet altijd verboden; keukenmessen kunnen bijvoorbeeld alleen in beslag worden genomen wanneer ze buiten hun gebruikelijke context worden aangetroffen.

Meer informatie over wapenhandel en -bezit in de regio is te lezen op de website van onze mediapartner Rijnmond.

