Jouw Weekendstem live vanuit JAC Middelharnis

Op vrijdag 13 februari 2026 zendt het radiojongerenprogramma Jouw Weekendstem live uit vanuit het Jongeren Activiteiten Centrum in Middelharnis. De uitzending op locatie zorgt voor extra sfeer en betrokkenheid van jongeren van Goeree-Overflakkee.

Sem Hoek, radio-dj van Omroep Archipel, heeft in het JAC een interview met de organisatie en praat met verschillende jongeren. “Ik ga daar een uitzending maken om te laten zien dat er radio wordt gemaakt voor de jeugd op het eiland”, vertelt Sem. Er is al een jarenlange samenwerking tussen Stichting ZIJN en het activiteitencentrum. Stichting ZIJN werkt samen met zowel het JAC als Jouw Weekendstem. “Het idee was er al langer om een keer een uitzending te maken voor de jongeren in het JAC.” Zo vertelt de organisatie van het Jongerenwerk over wat ze zoal doen voor de jeugd, terwijl jongeren vertellen waarom ze erheen komen. In het JAC kunnen ze elkaar ontmoeten en activiteiten doen, zoals gamen, muziek maken of gewoon chillen.

Het programma is elke vrijdagavond te beluisteren tussen 19:00 en 21:00 uur. Het richt zich speciaal op de jongeren van het eiland en biedt wekelijks een combinatie van muziek, interessante weetjes en actueel nieuws. Ook heeft het programma vaste onderdelen zoals Zing ‘m zelf maar, waarin een woord in een nummer mist, en De Minimix, waarmee het programma wordt afgesloten.

Door Internetredactie Omroep Archipel