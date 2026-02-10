 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Drukbezochte studie-en beroepenmarkt bij de CSG Prins Maurits en RGO College

Foto

Op dinsdag 3 februari 2026 heeft de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt plaatsgevonden van de CSG Prins Maurits en RGO College. Verspreid door de aula’s van beide scholen stonden ruim 100 kramen met vertegenwoordigers van lokale bedrijven, organisaties en opleidingen. De markt is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree-Overflakkee.

Alle sectoren waren vertegenwoordigd zoals zorg & welzijn, horeca, defensie en recreatie en toerisme. Het initiatief is bedoeld voor tweedejaars vmbo- en mavoleerlingen en leerlingen van havo 4 en vwo 5. Zo kunnen ze zich oriënteren op de mogelijkheden binnen het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. Naast het verkrijgen van informatie konden de jongeren ook zelf aan de slag bij diverse stands.

Dinsdag 10 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

