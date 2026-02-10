Bewoners starten petitie tegen herinrichting Dirksland

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het centrum van Dirksland opnieuw inrichten om het gebied veiliger te maken en beter te verbinden met de haven, maar een groep inwoners maakt zich zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen en is een petitie gestart.

Door Evi Vos

De plannen gaan over het Korteweegje, de Kaai en het Schelpenpad. Ook de Voorstraat, de Ring en de verbinding met de Kaai worden meegenomen. Het Korteweegje wordt daarbij een 30-kilometerweg. Volgens de gemeente moet de herinrichting zorgen voor een prettiger en veiliger centrum, met meer ruimte voor voetgangers en bezoekers en minder nadruk op autoverkeer.

Achtergrond

Tot 1989 maakten het Korteweegje, het Schelpenpad en de Kaai deel uit van de provinciale weg N215. Hoewel deze wegen nu vooral een lokale functie hebben, is de inrichting nog grotendeels hetzelfde gebleven. De gemeente wil dit aanpassen en het gebied rond de haven een nieuw uiterlijk geven. In 2016 werd al onderzoek gedaan naar een herinrichting door bureau KuiperCompagnons. De plannen werden toen niet uitgevoerd, omdat landbouwverkeer nog door de dorpskern reed. Met de aanleg van parallelwegen langs de N215 is dat verkeer inmiddels verplaatst, waardoor volgens de gemeente ruimte is ontstaan om het centrum opnieuw aan te pakken.

Bezwaren

Bewoners die de petitie hebben ondertekend zeggen dat zij het positief vinden dat het centrum wordt opgeknapt. Zij noemen onder meer nieuwe bestrating, nette trottoirs en straatverlichting die past bij het historische karakter van het dorp. Tegelijkertijd maken zij zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen dat volgens hen verdwijnt.

In de petitie staat dat in de Voorstraat en de Ring ongeveer de helft van de parkeerplaatsen vervalt, doordat de straat wordt versmald en slechts aan één kant parkeren mogelijk blijft. Aan de Kaai en de Heul zouden alle parkeerplaatsen verdwijnen. Ook op het Schelpenpad, bij de bushalte en langs de haven, verdwijnen volgens de bewoners meerdere of alle parkeerplekken. Daarnaast zouden de loskades niet langer beschikbaar zijn voor parkeren.

De bewoners vrezen dat dit leidt tot extra parkeerdruk in omliggende straten en dat het probleem zich niet beperkt tot het oude centrum. Zij maken zich ook zorgen over de bereikbaarheid voor winkels en andere voorzieningen, met name voor mensen die slecht ter been zijn. Volgens hen wordt het lastiger om dicht bij huis, bij de huisarts of op zondag bij de kerk te parkeren.

Andere geluiden

Niet alle bewoners van Dirksland steunen de petitie. Een bewoner van de Voorstraat liet in een brief aan de gemeenteraad weten geen kritiek te hebben op de herinrichting. Deze bewoner vindt het participatieproces open en zorgvuldig, met genoeg ruimte voor inspraak. Wel deelt hij de zorgen over het voorgestelde eenzijdig parkeren en het verlies van parkeerplaatsen, wat volgens hem aandacht verdient in de verdere plannen.

Update van de gemeente

In een recente update laat de gemeente weten dat zij de komende weken verder werkt aan de ontwerpen voor de herinrichting van het centrum. Voor het Korteweegje wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De uitvoering staat volgens de huidige planning gepland voor 2027. Voor de Voorstraat en een deel van de Ring wordt eerst een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit gebeurt naar verwachting in 2026. De werkzaamheden in dat gebied staan gepland voor 2026 en 2027. De gemeente geeft aan dat de planning nog kan veranderen, afhankelijk van de voortgang van de ontwerpen en de afstemming met andere projecten.

De bewoners geven in de petitie aan dat zij op de hoogte zijn van het onderzoek van de gemeente, maar dat de plannen ondertussen verder worden uitgewerkt. Dat is voor hen de reden geweest om hun zorgen nu openbaar te maken.

Vragen vanuit de politiek

Op 9 februari 2026 stelde de CU vragen aan het college van B&W over de onrust in Dirksland, specifiek over de plannen voor eenzijdig parkeren in de Voorstraat. De partij wil weten of deze plannen inderdaad bestaan, hoeveel parkeerplaatsen daardoor verdwijnen en of er elders parkeerruimte bijkomt. De CU vraagt het college om opheldering over deze zorgen.

In een reactie laat de gemeente het volgende weten:



Voor het centrumplan Dirksland hebben wij onderzocht welke opties er zijn om de inrichting aan te passen zodat er een verbetering is van de verkeersveiligheid, er meer ruimte ontstaat voor voetgangers en een positieve impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid en beleving van het centrum.



Enkelzijdig parkeren is één van de onderzochte opties die dit mogelijk maakt. We hebben vanaf het begin aangegeven dat deze optie alleen doorgang kan vinden als de verloren parkeerplaatsen in dit alternatief elders in de omgeving gecompenseerd kunnen worden. Binnenkort vindt er een inwonersavond plaats voor de inwoners van de Voorstraat waarin wij het Voorlopig Ontwerp (VO) toelichten en hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen.

De zorgen die leven bij een deel van de inwoners zijn ons bekend, deze kwamen naar voren tijdens diverse bijeenkomsten en gesprekken. Wij staan altijd open om in vervolg hierop in gesprek te gaan, hiertoe zijn ook diverse handreikingen gedaan.

Op de website van de gemeente staan de plannen voor de herinrichting van Dirksland. Hier is de petitie voor het behoud van parkeerplaatsen te vinden.

