Veiligheidsdag rond noodnummer 112 keert terug naar Middelharnis

'112, daar red je levens mee'. Het was jarenlang de slogan om het universele noodnummer 112 bekend te maken onder Nederlanders. Sinds 2008 is dit veranderd in '112, als iedere seconde telt', omdat mensen te vaak aarzelden om het noodnummer te bellen en het alleen durfden te gebruiken bij levensgevaar. Op woensdag 11 februari 2026 is het de Europese 112-dag om extra aandacht te vragen voor het noodnummer en in september vindt er een Flakkeese 112-dag plaats.

De dag is bedoeld om 112 in de hele Europese Unie te promoten en het juiste gebruik ervan te stimuleren. Sinds 1991 is het nummer actief en sinds 2008 is het bereikbaar vanaf alle vaste en mobiele telefoons en kan het bovendien gratis worden gebeld. In 2009 werd de Europese 112-dag ingesteld. Op dat moment bleek volgens onderzoek van Flash Eurobarometer dat slechts 22% van de Europese respondenten wist dat 112 geldig en beschikbaar is in de hele EU.

Bij twijfel: altijd bellen

Via het nummer kan de beller direct hulp krijgen van politie, brandweer of ambulance. 112 is dus niet alleen bedoeld voor direct levensgevaar, maar ook voor wie met spoed een hulpdienst nodig heeft. Bellen mag bij een verdachte of gevaarlijke situatie, zoals voorwerpen op de snelweg, een gaslucht of wanneer iemand op heterdaad kan worden betrapt bij een inbraak of vernieling. Ook bij twijfel wordt aangeraden 112 in te schakelen en de centralist de ernst van de situatie te laten bepalen. Tegenwoordig kunnen meldingen ook via de 112NL-app worden gedaan. Hierin kun je direct een keuze maken uit de hulpdiensten en in meer dan honderd verschillende talen met de politie chatten.

De diverse hulpdiensten presenteren zich op zaterdag 12 september 2026 weer tijdens de speciale 112-Veiligheidsdag in Middelharnis. Het gratis evenement wordt gehouden van 10:00 tot 16:00 uur op het parkeerterrein aan de Herman Heijermanssingel. Jong en oud kunnen tijdens deze dag veel zien, doen en leren. Zo zijn er demonstraties en laten verschillende instanties, zoals politie en brandweer, hun materieel en diensten zien.

Door Internetredactie Omroep Archipel