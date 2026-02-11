CBS: Goeree-Overflakkee verwacht in 2026 ruim 40 miljoen euro uit heffingen

In 2026 verwacht gemeente Goeree-Overflakkee ruim 40 miljoen euro te ontvangen uit heffingen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2026 in Nederland. In 2025 waren de heffingen goed voor ruim 35 miljoen euro.

De heffingen die de gemeente het meest opleveren, zijn de onroerendezaakbelasting (ozb) met ruim 13,5 miljoen, de afvalstoffenheffing met 8,1 miljoen en de rioolheffing met 6,8 miljoen. Ook is de toeristenbelasting goed voor ruim 5 miljoen euro aan inkomsten. De stijging betekent niet dat elke inwoner meer gaat betalen. In dit totaalbedrag zitten namelijk ook de kosten voor het aanvragen van een nieuw paspoort of een bouwvergunning.

Meer inkomsten en minder uitgaven

Gemeenten in heel Nederland krijgen op korte termijn te maken met het zogeheten daljaar. Dit betekent dat gemeenten minder geld vanuit het Rijk ontvangen, maar wel meer taken krijgen. Om hierop in te spelen, gaat onze gemeente naast het verhogen van de heffingen ook bezuinigen. “Het doel is om de juiste balans te vinden tussen ambities, uitgaven en inkomsten. Zo blijft gemeente Goeree-Overflakkee nu en in de toekomst financieel gezond”, meldt de gemeentewebsite.

Genoemde bezuinigingen zijn bijvoorbeeld het verdwijnen van de GO-bus in 2027, het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie, het samenvoegen van Centrum Jeugd en Gezin-locaties en het stoppen met de recreatieve vaarverbinding over het Haringvliet. Ook wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van voorzieningen als sportvelden, dorpshuizen en subsidies om te kijken wat echt nodig is en of en hoe hierop geld kan worden bespaard.

